Gustavo Santos Scacabarozzi, de 51 anos, sobreviveu a um deslizamento de terra que matou três pessoas em Taubaté, em dezembro de 2024. Quase dois anos depois, ele foi executado a tiros e golpes de faca por um amigo, segundo a Polícia Civil. O suspeito, de 30 anos, confessou o crime e teria tentado incendiar o carro em que colocou o corpo para destruir vestígios.

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O assassinato aconteceu na noite de terça-feira (20), em um imóvel no bairro Belém, em Taubaté. De acordo com a investigação, o homem enfrentava dificuldades financeiras e pretendia se apoderar de veículos ou peças pertencentes à vítima.