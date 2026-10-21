Moradores da Rua Heleodora Pereira Lemes, no bairro Porto do Céu, em São José dos Campos, denunciam iluminação pública insuficiente.

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A comunidade relata que os postes são distantes uns dos outros, as lâmpadas são fracas e uma das unidades está apagada desde o dia 16 de outubro.