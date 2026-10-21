Moradores da Rua Heleodora Pereira Lemes, no bairro Porto do Céu, em São José dos Campos, denunciam iluminação pública insuficiente.
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A comunidade relata que os postes são distantes uns dos outros, as lâmpadas são fracas e uma das unidades está apagada desde o dia 16 de outubro.
Temendo assaltos e acidentes na região, os residentes chegam a utilizar lanternas e improvisar luminárias externas puxando a energia dos imóveis.
Por meio de nota, a Prefeitura de São José dos Campos informou que as equipes técnicas da Secretaria de Manutenção da Cidade realizarão uma vistoria no local para identificar falhas e corrigi-las.
Apesar de não informar prazo, a administração municipal declarou compromisso com a manutenção da iluminação pública, com o objetivo de garantir mais segurança, conforto e melhores condições de circulação para moradores e pedestres da região.
SOS Bairro
OVALE mantém a seção SOS Bairro, voltada à prestação de serviços e à cobrança de soluções para demandas da população de São José dos Campos e demais municípios da RMVale. A iniciativa recebe reclamações da comunidade e acompanha os desdobramentos junto aos órgãos responsáveis até a resolução dos problemas.
Moradores que desejarem registrar uma demanda podem entrar em contato com o SOS Bairro de OVALE pelo WhatsApp (12) 99112-9984 ou pelas redes sociais do jornal.