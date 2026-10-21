O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Kassio Nunes Marques, e o ministro André Mendonça discutem uma proposta para bloquear canais de WhatsApp com conteúdo político-eleitoral e mais de 200 mil seguidores nas 48 horas anteriores ao segundo turno e nas 24 horas seguintes à votação.

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Os dois ministros foram indicados ao STF (Supremo Tribunal Federal) pelo então presidente Jair Bolsonaro (PL), pai de Flávio Bolsonaro, candidato do PL à Presidência da República.