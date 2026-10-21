O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Kassio Nunes Marques, e o ministro André Mendonça discutem uma proposta para bloquear canais de WhatsApp com conteúdo político-eleitoral e mais de 200 mil seguidores nas 48 horas anteriores ao segundo turno e nas 24 horas seguintes à votação.
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Os dois ministros foram indicados ao STF (Supremo Tribunal Federal) pelo então presidente Jair Bolsonaro (PL), pai de Flávio Bolsonaro, candidato do PL à Presidência da República.
Segundo a Folha de S.Paulo, a minuta da resolução prevê a restrição de todos os canais que se enquadrem no critério, e não apenas a proibição de criar novos espaços de comunicação. A justificativa é conter a disseminação de desinformação em um período decisivo da disputa eleitoral.
A medida pode atingir diretamente o canal “Exército do Lula”, administrado pelo deputado André Janones (Rede), que reúne mais de 7 milhões de inscritos e mobiliza apoiadores do presidente. A campanha de Flávio já apresentou representações ao TSE para pedir a retirada do canal do ar.
A proposta ainda está em discussão.