21 de outubro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ELEIÇÃO 2026

WhatsApp: Kassio e Mendonça discutem bloqueio de canais políticos

Por Da redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Antônio Augusto/STF

O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Kassio Nunes Marques, e o ministro André Mendonça discutem uma proposta para bloquear canais de WhatsApp com conteúdo político-eleitoral e mais de 200 mil seguidores nas 48 horas anteriores ao segundo turno e nas 24 horas seguintes à votação.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Os dois ministros foram indicados ao STF (Supremo Tribunal Federal) pelo então presidente Jair Bolsonaro (PL), pai de Flávio Bolsonaro, candidato do PL à Presidência da República.

Segundo a Folha de S.Paulo, a minuta da resolução prevê a restrição de todos os canais que se enquadrem no critério, e não apenas a proibição de criar novos espaços de comunicação. A justificativa é conter a disseminação de desinformação em um período decisivo da disputa eleitoral.

A medida pode atingir diretamente o canal “Exército do Lula”, administrado pelo deputado André Janones (Rede), que reúne mais de 7 milhões de inscritos e mobiliza apoiadores do presidente. A campanha de Flávio já apresentou representações ao TSE para pedir a retirada do canal do ar.

A proposta ainda está em discussão.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários