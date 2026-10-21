A greve dos trabalhadores da GV do Brasil, em Pindamonhangaba, chegou ao fim nesta quarta-feira (21), após a aprovação de uma proposta negociada entre o Sindicato dos Metalúrgicos e a empresa.
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O acordo prevê reajuste salarial com ganho real, aumento no vale-alimentação e pagamentos que devem movimentar cerca de R$ 6,6 milhões na economia regional ainda nesta semana.
A paralisação começou na terça-feira (20) e durou 24 horas, período marcado por rodadas de negociação até a definição da proposta aprovada pelos funcionários em assembleia.
Entre os principais pontos do acordo está o reajuste salarial de 4,7%, além do aumento de 33% no vale-alimentação, que passou para R$ 200. Os trabalhadores também receberão PLR (Participação nos Lucros e Resultados) de R$ 5.000 e um abono de R$ 1.000.
A PLR será paga nesta quinta-feira (22), enquanto o abono está previsto para sexta-feira (23). O acordo inclui ainda a antecipação dos pagamentos do vale-alimentação até o fim do ano.
Somados os valores previstos para esta semana, cada trabalhador receberá R$ 6.650, segundo as informações divulgadas pelo sindicato.
Considerando o quadro de aproximadamente mil funcionários da fábrica, a estimativa é de que os pagamentos movimentem cerca de R$ 6,6 milhões, beneficiando também o comércio e os serviços da região.
Benefícios
A proposta aprovada pelos trabalhadores também garante o retorno da cesta de Natal, que havia sido retirada no ano passado. Outro benefício previsto é um crédito extra de R$ 500 em janeiro.
Além disso, o dia de trabalho não realizado durante a greve não será descontado dos funcionários, conforme o acordo negociado.
O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, André Oliveira, comemorou o resultado e atribuiu a conquista à mobilização dos trabalhadores durante a campanha salarial.
“É um resultado importante para as famílias dos trabalhadores e também para o comércio da região”, afirmou.
Fábrica emprega cerca de mil pessoas
A GV do Brasil atua no setor siderúrgico e integra o grupo mexicano Simec. A unidade instalada em Pindamonhangaba emprega atualmente cerca de mil trabalhadores.
Com o fim da paralisação e a aprovação do acordo salarial, a expectativa é de que os pagamentos previstos para os próximos dias reforcem o orçamento das famílias e ampliem a circulação de dinheiro no comércio de Pindamonhangaba e de outras cidades da região.