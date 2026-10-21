A greve dos trabalhadores da GV do Brasil, em Pindamonhangaba, chegou ao fim nesta quarta-feira (21), após a aprovação de uma proposta negociada entre o Sindicato dos Metalúrgicos e a empresa.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O acordo prevê reajuste salarial com ganho real, aumento no vale-alimentação e pagamentos que devem movimentar cerca de R$ 6,6 milhões na economia regional ainda nesta semana.