Um homem de 30 anos matou o amigo Gustavo Santos Scacabarozzi, de 51 anos, para tentar roubar veículos ou peças e resolver dificuldades financeiras. Após o crime, ele colocou o corpo da vítima em um carro e tentou atear fogo no veículo para destruir vestígios, segundo a Polícia Civil. O caso aconteceu na noite de terça-feira (20), em um imóvel no bairro Belém, em Taubaté.

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O suspeito foi preso em flagrante pela Polícia Militar e, conforme o boletim de ocorrência, admitiu ter matado Gustavo. A investigação foi registrada inicialmente como latrocínio, que é o roubo seguido de morte, além de fraude processual e tráfico de drogas.