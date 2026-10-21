Gustavo Santos Scacabarozzi, de 51 anos, foi morto a tiros e facadas na noite de terça-feira (20), em Taubaté. Um homem, de 30 anos, foi preso em flagrante no local e, segundo o boletim de ocorrência, admitiu o ataque.

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A Polícia Civil enquadrou o caso como latrocínio (roubo seguido de morte), após identificar indícios de que ele pretendia roubar veículos ou peças pertencentes à vítima.