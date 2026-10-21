A circulação dos ônibus do transporte público de Taubaté pode ser retomada ainda na manhã desta quarta-feira (21), após a ABC Transportes informar o pagamento do adiantamento salarial de motoristas e cobradores.

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A informação foi divulgada pelo Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba, mas o retorno dos veículos às ruas ainda não havia sido confirmado.