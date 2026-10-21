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TRANSPORTE COLETIVO

Greve: ônibus em Taubaté podem voltar a circular após pagamento

Por Da redação com Jesse Nascimento | Taubaté
| Tempo de leitura: 3 min
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Reprodução/ABC
Ônibus do transporte coletivo em Taubaté
Ônibus do transporte coletivo em Taubaté

A circulação dos ônibus do transporte público de Taubaté pode ser retomada ainda na manhã desta quarta-feira (21), após a ABC Transportes informar o pagamento do adiantamento salarial de motoristas e cobradores.

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A informação foi divulgada pelo Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba, mas o retorno dos veículos às ruas ainda não havia sido confirmado.

Segundo o presidente do sindicato, Ronaldo Costa, a empresa comunicou que regularizou o pagamento que estava pendente desde terça-feira (20). A expectativa é que o dinheiro seja disponibilizado nas contas dos funcionários ao longo da manhã.

A paralisação afetou passageiros que dependem do transporte coletivo para trabalhar, estudar e chegar a consultas médicas. Nas primeiras horas do dia, pontos de ônibus ficaram lotados, enquanto os usuários aguardavam informações sobre a retomada do serviço.

Dificuldades financeiras

Em nota divulgada pela Busvale (Associação das Empresas de Transporte Coletivo de Passageiros do Vale do Paraíba), a ABC Transportes afirmou ter sido surpreendida pela paralisação, que impediu a saída dos veículos da garagem.

A entidade informou que a empresa comunicou aos funcionários, na terça-feira (20), que não conseguiria pagar o adiantamento salarial na data prevista devido a dificuldades financeiras momentâneas.

Segundo a nota, o sindicato já havia sido informado sobre o problema, e a expectativa da empresa era regularizar os valores nos dias seguintes, conforme a entrada de recursos.

O posicionamento foi divulgado antes do anúncio do pagamento feito pelo sindicato nesta quarta-feira. Até o momento, não havia confirmação de que todos os trabalhadores receberam os valores nem de que todas as linhas voltaram a operar normalmente.

Prefeitura não se manifestou

No início da paralisação, o sindicato relatou que a empresa havia relacionado o atraso salarial à falta de repasses da Prefeitura de Taubaté. Já a nota divulgada pela Busvale mencionou dificuldades financeiras, sem atribuir diretamente o problema à administração municipal.

Até a última atualização, a Prefeitura não havia se manifestado sobre a paralisação. Também não havia informações suficientes para confirmar se eventuais atrasos nos repasses municipais tiveram relação direta com o pagamento dos trabalhadores.

A retomada do transporte público depende da confirmação de que os veículos deixaram as garagens e de que as linhas voltaram a circular. Também é necessário esclarecer se todos os funcionários receberam o adiantamento salarial e se houve alguma decisão dos trabalhadores sobre o encerramento da paralisação.

Leia a íntegra da nota da Busvale

"A Busvale, Associação das Empresas de Transporte Coletivo de Passageiros do Vale do Paraíba, informa que a ABC Transportes, empresa concessionária do transporte público em Taubaté, foi surpreendida, na manhã desta quarta-feira (21), por uma paralisação da categoria, que está obstruindo a saída dos veículos da garagem da empresa. A situação tem gerado insegurança entre os colaboradores e ocasionou atrasos em algumas linhas do transporte público municipal.

Na terça-feira (20), a empresa comunicou aos colaboradores que, em razão de dificuldades financeiras momentâneas, não seria possível realizar o pagamento do adiantamento salarial na data prevista. No comunicado, informou que o sindicato já havia sido notificado e manifestou a expectativa de regularizar o pagamento nos próximos dias, conforme a entrada de recursos prevista.

A Busvale acompanha a situação e reforça a importância do diálogo entre as partes para buscar uma solução que minimize os impactos à população e permita o restabelecimento da normalidade da operação o mais breve possível."

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