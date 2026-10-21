21 de outubro de 2026
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INFRAESTRUTURA

Após denúncia de OVALE, acesso a bairro é restaurado em Caçapava

Por Da redação | Caçapava
| Tempo de leitura: 1 min
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Cedida por municípe/OVALE
Manutenção concluída
Manutenção concluída

Moradores do bairro Rancho Bom Sucesso, na zona rural de Caçapava, comemoram o restabelecimento do tráfego de pedestres e veículos na ponte da região.

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A obra de recuperação da estrutura foi finalizada nesta terça-feira (20), após cerca de uma semana de trabalhos da administração municipal.

A liberação da via ocorre após denúncia de moradores veiculada por OVALE, que expôs os riscos de um buraco em expansão sobre a ponte.

Por ser o único acesso do local ao centro do município, a comunidade temia que a erosão sob a estrutura progredisse a ponto de isolar os residentes, que já enfrentavam dificuldades com o transporte escolar, a passagem de serviços de emergência e o escoamento da produção rural.

Na ocasião, a Prefeitura de Caçapava alegou que as intervenções ainda não tinham sido executadas devido à instabilidade do tempo.

Com a trégua das chuvas nos últimos dias e a mobilização das equipes de manutenção, os reparos necessários foram concluídos, devolvendo a segurança e a trafegabilidade aos moradores do local.

SOS Bairro

OVALE mantém a seção SOS Bairro, voltada à prestação de serviços e à cobrança de soluções para demandas da população de São José dos Campos e demais municípios da RMVale. A iniciativa recebe reclamações da comunidade e acompanha os desdobramentos junto aos órgãos responsáveis até a resolução dos problemas.

Moradores que desejarem registrar uma demanda podem entrar em contato com o SOS Bairro de OVALE pelo WhatsApp (12) 99112-9984 ou pelas redes sociais do jornal.

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