Moradores do bairro Rancho Bom Sucesso, na zona rural de Caçapava, comemoram o restabelecimento do tráfego de pedestres e veículos na ponte da região.

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A obra de recuperação da estrutura foi finalizada nesta terça-feira (20), após cerca de uma semana de trabalhos da administração municipal.