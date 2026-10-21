O Vale do Paraíba e o Litoral Norte devem ter uma quarta-feira (21) de predomínio de sol, pouca nebulosidade e temperaturas em elevação. A previsão indica tempo estável na maior parte do estado de São Paulo, mas a influência da umidade marítima pode provocar chuva fraca e isolada em pontos da faixa litorânea.

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O cenário é resultado da atuação de uma massa de ar seco, que mantém o tempo firme em grande parte do território paulista. O dia começa com sensação de frio nas primeiras horas da manhã, mas as temperaturas sobem rapidamente ao longo do período, deixando a tarde mais quente.