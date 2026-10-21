O Vale do Paraíba e o Litoral Norte devem ter uma quarta-feira (21) de predomínio de sol, pouca nebulosidade e temperaturas em elevação. A previsão indica tempo estável na maior parte do estado de São Paulo, mas a influência da umidade marítima pode provocar chuva fraca e isolada em pontos da faixa litorânea.
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O cenário é resultado da atuação de uma massa de ar seco, que mantém o tempo firme em grande parte do território paulista. O dia começa com sensação de frio nas primeiras horas da manhã, mas as temperaturas sobem rapidamente ao longo do período, deixando a tarde mais quente.
No Vale do Paraíba, a tendência é de tempo predominantemente estável, com poucas nuvens e elevação das temperaturas. Já no Litoral Norte, a entrada de umidade vinda do oceano pode aumentar a nebulosidade e favorecer a ocorrência de chuva fraca em pontos isolados.
Calor e baixa umidade
Em outras regiões do estado, o calor será mais intenso. As temperaturas máximas podem superar os 35°C em áreas do norte e oeste paulista. Na Região Metropolitana de São Paulo, o tempo deve permanecer mais ameno, com máximas em torno de 25°C.
A combinação de calor e ar seco também exige atenção para a queda da umidade relativa do ar. Durante a tarde, os índices podem ficar abaixo de 30% em áreas do interior, principalmente no norte e oeste do estado.
Apesar do predomínio de tempo firme ao longo desta quarta-feira, a previsão aponta mudança nas condições meteorológicas no sul paulista. Entre o fim da noite e a madrugada de quinta-feira (22), novas áreas de instabilidade devem avançar pela região, aumentando a nebulosidade e criando condições para pancadas de chuva.
Para o Vale do Paraíba e o Litoral Norte, a principal tendência nesta quarta-feira é de sol e temperaturas em elevação, com possibilidade de chuva fraca e isolada no litoral devido à umidade marítima.