A GCM (Guarda Civil Municipal) de Pindamonhangaba localizou, na noite de terça-feira (20), um caminhão Mercedes-Benz furtado em Lorena. O veículo foi encontrado na Rua das Violetas, no bairro Vale das Acácias, no distrito de Moreira César, após o proprietário informar à corporação onde ele poderia estar.
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Segundo a GCM, o dono procurou os agentes por volta das 20h30. Após receber o alerta, o Centro de Controle Operacional acionou equipes que foram até o endereço indicado e encontraram o caminhão estacionado na via pública.
Durante a verificação, os guardas constataram que o veículo estava sem bateria e não podia ser ligado. A consulta aos sistemas de segurança confirmou a existência de um boletim de ocorrência por furto registrado pela Polícia Civil em Lorena no mesmo dia.
O caminhão não foi removido imediatamente porque não havia recurso de guincho disponível naquele momento. Após a localização, os agentes comunicaram a ocorrência ao delegado de plantão no 1º Distrito Policial de Pindamonhangaba.
A orientação foi para que o veículo seja apresentado posteriormente em outra unidade policial, após os reparos necessários.
As circunstâncias do furto e o deslocamento do caminhão entre Lorena e Pindamonhangaba não foram informados. Também não há informações sobre suspeitos identificados ou presos. O caso deve ser apurado pela Polícia Civil.