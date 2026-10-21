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TRANSPORTE PÚBLICO

Taubaté amanhece sem ônibus após atraso no adiantamento salarial

Por Jesse Nascimento | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Jesse Nascimento

Taubaté amanheceu sem ônibus nesta quarta-feira (21), após motoristas e cobradores do transporte coletivo paralisarem as atividades por falta de pagamento do adiantamento salarial.

Segundo o Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba, o depósito deveria ter sido feito na terça-feira (20), mas não caiu na conta dos trabalhadores.

Uma assembleia marcada para a manhã desta quarta-feira vai definir os próximos passos do movimento. Até as primeiras informações, não havia previsão para a retomada do serviço.

Por que os ônibus pararam em Taubaté?

De acordo com o sindicato, a concessionária responsável pelo transporte coletivo atribuiu o atraso à falta de repasses financeiros da Prefeitura de Taubaté. A informação foi transmitida pela empresa à entidade sindical.

Até o momento, porém, não havia confirmação oficial sobre os valores pendentes nem manifestação da Prefeitura a respeito da alegação.

O adiantamento salarial é uma parcela da remuneração paga antes do fechamento do mês. Segundo o sindicato, a falta do depósito motivou os trabalhadores a interromper o serviço.

Assembleia vai decidir se a paralisação continua

Os motoristas e cobradores devem discutir a continuidade do movimento durante a assembleia desta quarta-feira.

Ainda não havia informação sobre o horário do encontro nem sobre as condições para a retomada do transporte coletivo.

A duração da paralisação e a possibilidade de uma operação parcial dependem das decisões dos trabalhadores e dos desdobramentos das negociações.

A eventual adoção de medidas para reduzir os impactos da interrupção do serviço também permanecia sem definição nas primeiras informações.

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