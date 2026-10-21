Taubaté amanheceu sem ônibus nesta quarta-feira (21), após motoristas e cobradores do transporte coletivo paralisarem as atividades por falta de pagamento do adiantamento salarial.

Segundo o Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba, o depósito deveria ter sido feito na terça-feira (20), mas não caiu na conta dos trabalhadores.

Uma assembleia marcada para a manhã desta quarta-feira vai definir os próximos passos do movimento. Até as primeiras informações, não havia previsão para a retomada do serviço.

Por que os ônibus pararam em Taubaté?