A Rodovia Presidente Dutra (BR-116) passa por intervenções de conservação e recuperação do pavimento em diversos pontos no Vale do Paraíba e na Região Metropolitana de São Paulo ao longo desta semana. As obras provocam o fechamento alternado de faixas em horários diurnos, entre 8h e 18h, e noturnos, entre 22h e 6h.

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Os trabalhos incluem restauração de pavimento rígido, requadro, tapa-buraco e microfresagem para melhorar a segurança e o conforto no tráfego.

Cronograma