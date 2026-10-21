A Rodovia Presidente Dutra (BR-116) passa por intervenções de conservação e recuperação do pavimento em diversos pontos no Vale do Paraíba e na Região Metropolitana de São Paulo ao longo desta semana. As obras provocam o fechamento alternado de faixas em horários diurnos, entre 8h e 18h, e noturnos, entre 22h e 6h.
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Os trabalhos incluem restauração de pavimento rígido, requadro, tapa-buraco e microfresagem para melhorar a segurança e o conforto no tráfego.
Cronograma
O cronograma teve início na segunda-feira (19) e avança nesta quarta-feira (21) no sentido São Paulo com interdição das faixas 1 e 2 entre os quilômetros 15 e 16.
No período diurno, a manutenção de requadro e tapa-buraco concentra-se na pista sentido Rio de Janeiro, do quilômetro 64 ao 62. Já no período noturno, o trabalho de recuperação asfáltica acontece do quilômetro 71 ao 72 no sentido São Paulo e do quilômetro 110,100 ao 109 e do quilômetro 81,700 ao 80 no sentido Rio de Janeiro.
Os trabalhos seguem nos próximos dias. Na quinta-feira (22), haverá bloqueio de faixas no pavimento rígido do quilômetro 15 ao 31 no sentido São Paulo, além de obras de requadro do quilômetro 231 ao 230 no sentido Rio de Janeiro durante o dia.
Na sexta-feira (23), os serviços de pavimento rígido atendem do quilômetro 32 ao 34 no sentido São Paulo, enquanto a Marginal Norte da Grande São Paulo recebe intervenções noturnas do quilômetro 222 ao 221. O cronograma será concluído no fim de semana, com obras no pavimento rígido do quilômetro 34 ao 36 no sábado (24) e no quilômetro 36 no domingo (25), ambas no sentido São Paulo.
A concessionária RioSP alerta que as atividades podem ser suspensas em caso de chuva e recomenda que os motoristas reduzam a velocidade nos trechos sinalizados. As condições de trânsito em tempo real podem ser acompanhadas pelo telefone e WhatsApp 0800 017 3536, pelo aplicativo Motiva Rodovias ou pelo site oficial da concessionária.