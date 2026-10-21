A rodovia Rio-Santos (BR-101) recebe obras de conservação e recuperação do pavimento em diversos trechos, com bloqueios pontuais em faixas da via. O cronograma teve início na terça-feira (20) e segue até sábado (24), abrangendo serviços de tapa-buraco e fresagem do asfalto.

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Nesta quarta-feira (21), as equipes realizam tapa-buraco entre os quilômetros 570 e 598 nos dois sentidos da rodovia, além de dar continuidade à fresagem entre os quilômetros 389 e 380 na pista sentido Rio de Janeiro, com trabalhos nos períodos diurno e noturno. O serviço de fresagem nessa mesma extensão seguirá de forma contínua até sábado.