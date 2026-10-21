A rodovia Rio-Santos (BR-101) recebe obras de conservação e recuperação do pavimento em diversos trechos, com bloqueios pontuais em faixas da via. O cronograma teve início na terça-feira (20) e segue até sábado (24), abrangendo serviços de tapa-buraco e fresagem do asfalto.
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Nesta quarta-feira (21), as equipes realizam tapa-buraco entre os quilômetros 570 e 598 nos dois sentidos da rodovia, além de dar continuidade à fresagem entre os quilômetros 389 e 380 na pista sentido Rio de Janeiro, com trabalhos nos períodos diurno e noturno. O serviço de fresagem nessa mesma extensão seguirá de forma contínua até sábado.
Já as operações de tapa-buraco vão atender do quilômetro 0 ao 52 na quinta-feira (22) e retornarão ao trecho entre os quilômetros 450 e 416 na sexta-feira (23).
A concessionária RioSP orienta os motoristas a reduzir a velocidade nas áreas de obras, manter distância de segurança e respeitar a sinalização local. As atualizações de tráfego podem ser consultadas pelo telefone e WhatsApp 0800 017 3536, pelo aplicativo Motiva Rodovias ou pelo site oficial.