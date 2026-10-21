A Prefeitura de São José dos Campos, em parceria com o CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola), realiza nesta quarta-feira (21) a Maratona de Vagas, evento que vai disponibilizar mais de 100 oportunidades de estágio e jovem aprendiz para estudantes que buscam ingressar ou se recolocar no mercado de trabalho.
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A ação acontece das 9h às 16h no PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador), na Praça Afonso Pena, nº 175, no centro da cidade.
As vagas contemplam diversas áreas de formação técnica e superior, com destaques para os cursos de Administração, Pedagogia, Medicina Veterinária, Direito e Engenharia de Produção. Durante o atendimento, os candidatos poderão consultar as oportunidades oferecidas por empresas parceiras do CIEE e realizar o cadastro presencialmente.
Além de aproximar os jovens das empresas locais, a iniciativa visa incentivar o desenvolvimento de competências práticas e facilitar a conquista da primeira experiência profissional na região.