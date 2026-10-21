A Prefeitura de São José dos Campos, em parceria com o CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola), realiza nesta quarta-feira (21) a Maratona de Vagas, evento que vai disponibilizar mais de 100 oportunidades de estágio e jovem aprendiz para estudantes que buscam ingressar ou se recolocar no mercado de trabalho.

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A ação acontece das 9h às 16h no PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador), na Praça Afonso Pena, nº 175, no centro da cidade.