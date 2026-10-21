Um homem de 48 anos, procurado pela Justiça pelo crime de estupro de vulnerável, foi preso no bairro Campo dos Alemães, em São José dos Campos.

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A ocorrência foi registrada no fim da tarde de terça-feira (20), quando policiais do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), em atividade delegada, receberam informações sobre um mandado de prisão com pena de 46 anos, 3 meses e 29 dias em regime inicial fechado, expedido pela Vara da Violência Doméstica e Familiar de São José dos Campos, após condenação transitada em julgado.