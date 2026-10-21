Um homem foi preso por descumprir uma medida protetiva em São José dos Campos. A ocorrência foi registrada na terça-feira (20), após a vítima acionar o botão de pânico no aplicativo SP Mulher Segura ao avistar o suspeito nas imediações da escola onde buscava suas filhas, na praça Francisco Escobar.

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No local, policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) ouviram o relato da mulher, que afirmou que, mesmo ciente da determinação judicial, o ex-companheiro continuava a segui-la e a enviar mensagens ofensivas.