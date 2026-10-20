A Polícia Civil apreendeu mais de 77,5 quilos de drogas e insumos em duas ações realizadas na segunda-feira (19) e na terça-feira (20), em São José dos Campos. As operações resultaram no confisco de 37,5 kg de maconha, 614,8 gramas de cocaína e 39,4 kg de insumos químicos, além de um veículo, munições e milhares de embalagens. Uma pessoa foi presa em flagrante e dois suspeitos conseguiram fugir.

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As investidas foram conduzidas pela 2ª DISE (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes), integrante da DEIC (Divisão Especializada de Investigações Criminais). As ocorrências foram registradas separadamente nos bairros Chácaras Reunidas e Chácara Taquari, e a Polícia Civil não informou se há ligação entre os dois locais.

Primeira ação: prisão em flagrante nas Chácaras Reunidas