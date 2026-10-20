A Polícia Civil apreendeu mais de 77,5 quilos de drogas e insumos em duas ações realizadas na segunda-feira (19) e na terça-feira (20), em São José dos Campos. As operações resultaram no confisco de 37,5 kg de maconha, 614,8 gramas de cocaína e 39,4 kg de insumos químicos, além de um veículo, munições e milhares de embalagens. Uma pessoa foi presa em flagrante e dois suspeitos conseguiram fugir.
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As investidas foram conduzidas pela 2ª DISE (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes), integrante da DEIC (Divisão Especializada de Investigações Criminais). As ocorrências foram registradas separadamente nos bairros Chácaras Reunidas e Chácara Taquari, e a Polícia Civil não informou se há ligação entre os dois locais.
Primeira ação: prisão em flagrante nas Chácaras Reunidas
A primeira intervenção ocorreu na segunda-feira (19), em uma comunidade no bairro Chácaras Reunidas, na região sul da cidade. Durante diligências contra o tráfico de drogas, os policiais civis receberam informações de que um imóvel na região era utilizado para armazenar entorpecentes.
No local, os agentes encontraram cerca de 17,4 kg de maconha e 431,4 g de cocaína (totalizando 17,83 kg de entorpecentes), além de duas balanças digitais de precisão e seis invólucros do tipo eppendorf. Laudos preliminares confirmaram a natureza das substâncias.
Um suspeito foi preso em flagrante por tráfico de drogas (artigo 33 da Lei nº 11.343/2006) e encaminhado à delegacia. A operação mobilizou seis policiais civis em duas viaturas. Dados sobre a identidade, idade e gênero do detido não foram divulgados pela corporação.
Segunda ação: “casa-bomba” estourada na Chácara Taquari
Na terça-feira (20), a equipe da 2ª DISE realizou a segunda operação na região da Chácara Taquari. Os investigadores localizaram um imóvel que funcionava como “casa-bomba” — local destinado ao armazenamento, preparo, fracionamento e embalagem de entorpecentes.
Ao perceberem a chegada da polícia, dois homens fugiram pelos fundos da propriedade em direção a uma área de mata. A equipe fez buscas na região, mas ninguém foi localizado.
Dentro da residência, os agentes encontraram uma ampla estrutura para refino e manipulação das substâncias, além de equipamentos para cultivo de Cannabis. A ação contou com a participação de cinco policiais civis e duas viaturas.
Ao todo, foram apreendidos na Chácara Taquari:
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Maconha: 20,1 kg (distribuídos em 23 tijolos, nove porções a granel e 132 porções individualizadas);
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Cocaína: 183,4 g (em papelotes e pinos eppendorf);
Insumos: 37,6 kg de substâncias em pó e 1,818 kg de material identificado como ácido bórico (totalizando 39,418 kg de insumos que integram o balanço total);
Planta de Cannabis: uma muda pesando 210 gramas, contabilizada separadamente.
A Polícia Civil ressaltou que a inclusão dos insumos no balanço geral segue o registro policial, mas a confirmação da ilicitude dos pós depende de laudo pericial definitivo.
Veículo, munições e 5 mil embalagens apreendidas
Além do material entorpecente, os investigadores recolheram diversos itens associados à logística do tráfico no imóvel da Chácara Taquari:
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Um veículo Hyundai HB20;
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Seis balanças de precisão;
Cerca de 5 mil invólucros do tipo eppendorf;
Uma máquina de alumínio e uma peneira;
Um celular Motorola, dois modems e três documentos;
19 cartuchos íntegros de munição calibre .38;
Tendas e estufas para cultivo, além de equipamentos de iluminação e ventilação;
Recipientes e utensílios plásticos diversos.
Apesar da apreensão das munições, nenhuma arma de fogo foi localizada no imóvel. Todo o material recolhido, incluindo o veículo, passará por perícia para auxiliar na identificação dos responsáveis pela estrutura.
Prejuízo estimado ao tráfico de drogas
A Polícia Civil estima que a ação na Chácara Taquari tenha provocado um prejuízo imediato de mais de R$ 100 mil ao crime organizado, valor que pode ultrapassar R$ 200 mil em cálculos preliminares.
A projeção considera o valor comercial final das drogas no varejo e o potencial de rendimento dos insumos para a produção de novas doses. O cálculo policial não inclui o valor do automóvel HB20 nem dos equipamentos e aparelhos apreendidos.