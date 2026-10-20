Um homem de 31 anos morreu após ser contido e algemado por policiais militares durante uma ocorrência de agressão na madrugada desta terça-feira (20). Segundo a polícia, ele apresentou sinais de mal súbito enquanto estava imobilizado. Os agentes e profissionais do Samu tentaram reanimá-lo, mas a morte foi confirmada no local.
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A ocorrência foi registrada na Rua Dona Antônia de Queirós, na região da Consolação, área central de São Paulo. A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte.
Médico foi atacado dentro de apartamento
De acordo com o registro policial, equipes da Polícia Militar foram acionadas para atender a uma denúncia de agressão em um condomínio. No local, um homem de 41 anos se identificou como médico e relatou ter sido atacado por Anderson Felipe Pereira Santos.
Conforme o relato da vítima, o agressor teria mordido e arrancado parte de sua orelha, além de tentar jogá-lo pela janela do apartamento.
Quando chegaram ao imóvel, os policiais encontraram Anderson batendo a cabeça contra a parede, gritando e se arrastando sobre fragmentos de vidro, segundo a ocorrência.
Homem passou mal após ser algemado
Ainda de acordo com a Polícia Militar, os agentes tentaram acalmar o homem enquanto aguardavam a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Diante da agitação, os policiais decidiram contê-lo e algemá-lo.
Após ser imobilizado, Anderson teria se acalmado, mas começou a apresentar sinais de mal súbito. Os policiais iniciaram os primeiros socorros e realizaram massagens cardíacas.
Com a chegada do Samu, os profissionais de saúde assumiram as manobras de reanimação, que duraram cerca de 30 minutos e incluíram a administração de medicamentos. Apesar das tentativas, o homem morreu no local.
Perícia encontrou substância semelhante à cocaína
Peritos da Polícia Científica estiveram no apartamento para realizar os levantamentos. Segundo o registro policial, foram encontradas no chão substâncias com características semelhantes às da cocaína, além de seringas em um dos quartos.
O médico ferido foi encaminhado a um hospital. Até a publicação das informações, não havia detalhes sobre seu estado de saúde.
Polícia Civil investiga a morte
O caso foi registrado no 78º Distrito Policial, nos Jardins. A investigação deverá ser encaminhada ao Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa. As circunstâncias da abordagem, da contenção e da morte do homem serão apuradas pela Polícia Civil.