Um homem de 31 anos morreu após ser contido e algemado por policiais militares durante uma ocorrência de agressão na madrugada desta terça-feira (20). Segundo a polícia, ele apresentou sinais de mal súbito enquanto estava imobilizado. Os agentes e profissionais do Samu tentaram reanimá-lo, mas a morte foi confirmada no local.

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A ocorrência foi registrada na Rua Dona Antônia de Queirós, na região da Consolação, área central de São Paulo. A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte.