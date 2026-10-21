Uma menina de 4 anos morreu após ser baleada durante um ataque a tiros na noite de segunda-feira (19). O pai da criança também foi atingido pelos disparos, socorrido e permanece internado. Os responsáveis pelo crime ainda não foram identificados.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O ataque ocorreu no cruzamento das avenidas Ferdinando Pietro Pavan e Augusto Viola da Costa, em Araras, no interior de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, equipes foram acionadas após receberem diversas denúncias de disparos de arma de fogo e encontraram as vítimas no local.
Pai procurou socorro com filha nos braços
De acordo com as informações da ocorrência, o homem estava ferido e carregava a filha nos braços enquanto procurava ajuda. Os dois foram atingidos durante o ataque e encaminhados a um hospital da região.
A menina não resistiu aos ferimentos. O pai permaneceu internado, conforme as informações divulgadas sobre o caso.
Polícia investiga se ataque foi planejado
A Polícia Civil investiga a possibilidade de o crime ter sido planejado. Imagens compartilhadas por moradores mostram dois homens em uma motocicleta escura acompanhando o carro ocupado pelas vítimas.
Segundo os relatos, ao chegarem ao cruzamento das duas avenidas, os suspeitos efetuaram diversos disparos contra o veículo. A motivação do ataque ainda não foi esclarecida.
Durante a ocorrência, foram apreendidos o carro utilizado pelas vítimas, um celular e uma pequena quantidade de uma substância inicialmente identificada como cocaína, conforme informações da Polícia Militar.
Suspeitos são procurados
O caso foi registrado como homicídio e tentativa de homicídio. As polícias Civil e Militar realizam buscas para identificar e localizar os responsáveis pelos disparos.
A investigação deverá esclarecer a dinâmica do ataque e a motivação do crime.