Uma menina de 4 anos morreu após ser baleada durante um ataque a tiros na noite de segunda-feira (19). O pai da criança também foi atingido pelos disparos, socorrido e permanece internado. Os responsáveis pelo crime ainda não foram identificados.

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O ataque ocorreu no cruzamento das avenidas Ferdinando Pietro Pavan e Augusto Viola da Costa, em Araras, no interior de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, equipes foram acionadas após receberem diversas denúncias de disparos de arma de fogo e encontraram as vítimas no local.