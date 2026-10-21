Uma mulher simulou um pedido de pizza durante uma ligação para a Polícia Militar para denunciar violência doméstica e pedir ajuda. A estratégia permitiu que os policiais identificassem a situação e chegassem ao endereço do suspeito, onde encontraram o filho do casal, um bebê de três meses, sozinho em uma cama.
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O caso ocorreu em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, o homem foi preso e encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher, onde permaneceu à disposição da Justiça.
Mulher usou código durante ligação para o 190
A ligação foi registrada pelo serviço de emergência da Polícia Militar. Durante a chamada, a mulher perguntou: “Boa noite. É da pizzaria?”. Ao ser questionada pelo policial se estava tudo bem, ela respondeu que não e continuou simulando um pedido.
“Por favor, me avisa quando estiver chegando”, disse a vítima, segundo o registro da ocorrência.
Os policiais entenderam que a conversa poderia ser um pedido indireto de socorro e foram até o endereço indicado. Para manter o disfarce, os agentes anunciaram que a “pizza havia chegado”.
Bebê foi encontrado sozinho com roupas no rosto
Imagens de câmeras corporais dos policiais registraram o atendimento. No local, a mulher relatou ter sofrido ameaças e agressões do ex-companheiro dias antes.
Segundo o relato da vítima, naquele domingo, o homem saiu com o filho do casal após fazer novas ameaças. Ela informou aos policiais o endereço onde ele poderia estar.
Ao chegarem à residência, os agentes encontraram o bebê de três meses sozinho em uma cama. De acordo com a Polícia Militar, roupas cobriam o rosto da criança e comprometiam sua respiração.
O pai foi localizado posteriormente e afirmou aos policiais que havia deixado o filho sozinho por um “breve período”, conforme a corporação.
Caso foi encaminhado à Delegacia da Mulher
A ocorrência foi apresentada à Delegacia de Defesa da Mulher de São Bernardo do Campo. O homem foi preso, e o caso ficou à disposição da Justiça para as providências legais.
O episódio reúne suspeitas de violência doméstica e a situação de risco em que o bebê foi encontrado. As circunstâncias serão apuradas pelas autoridades.