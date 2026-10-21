Uma mulher simulou um pedido de pizza durante uma ligação para a Polícia Militar para denunciar violência doméstica e pedir ajuda. A estratégia permitiu que os policiais identificassem a situação e chegassem ao endereço do suspeito, onde encontraram o filho do casal, um bebê de três meses, sozinho em uma cama.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso ocorreu em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, o homem foi preso e encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher, onde permaneceu à disposição da Justiça.