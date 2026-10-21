Dois jovens de 23 anos morreram após um acidente envolvendo um carro e um ônibus na noite de domingo (18). Segundo a Polícia Civil, testemunhas relataram que o veículo participava de um suposto racha com outro automóvel antes da colisão. Uma terceira pessoa ficou gravemente ferida.

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O acidente ocorreu na Avenida Norte-Sul, em Campinas, no interior de São Paulo. As duas vítimas estavam em um Fiat Fastback, que bateu na lateral traseira de um ônibus durante uma conversão à esquerda realizada pelo coletivo.