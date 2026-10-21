Dois jovens de 23 anos morreram após um acidente envolvendo um carro e um ônibus na noite de domingo (18). Segundo a Polícia Civil, testemunhas relataram que o veículo participava de um suposto racha com outro automóvel antes da colisão. Uma terceira pessoa ficou gravemente ferida.
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O acidente ocorreu na Avenida Norte-Sul, em Campinas, no interior de São Paulo. As duas vítimas estavam em um Fiat Fastback, que bateu na lateral traseira de um ônibus durante uma conversão à esquerda realizada pelo coletivo.
Carro bateu na lateral traseira de ônibus
De acordo com a Polícia Civil, testemunhas disseram que um Ford Focus disputava uma corrida com o Fiat Fastback pela avenida. Quando o ônibus fez uma conversão à esquerda, o motorista do Focus conseguiu passar, mas o condutor do Fastback não conseguiu evitar a colisão.
O Fiat atingiu a lateral traseira do coletivo. Os dois jovens que estavam no carro morreram no local.
Terceira pessoa ficou gravemente ferida
Uma terceira pessoa envolvida no acidente sofreu ferimentos graves. Ela foi socorrida e encaminhada a um hospital para atendimento médico de emergência.
Após a batida, o motorista do ônibus desceu do veículo e utilizou um extintor de incêndio para conter um princípio de incêndio no Fiat Fastback, segundo o registro policial.
A suspeita de racha foi relatada por testemunhas à polícia. As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades.