Um funcionário de uma concessionária de veículos foi arremessado de uma altura de cerca de 10 metros após uma briga com um colega de trabalho nesta terça-feira (20). A vítima foi socorrida em estado gravíssimo, e o outro envolvido foi preso em flagrante.

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O caso ocorreu na zona leste de São Paulo. Segundo as informações divulgadas, os dois funcionários se envolveram em uma discussão que terminou com um deles sendo empurrado contra uma parede.