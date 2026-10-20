Um funcionário de uma concessionária de veículos foi arremessado de uma altura de cerca de 10 metros após uma briga com um colega de trabalho nesta terça-feira (20). A vítima foi socorrida em estado gravíssimo, e o outro envolvido foi preso em flagrante.
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O caso ocorreu na zona leste de São Paulo. Segundo as informações divulgadas, os dois funcionários se envolveram em uma discussão que terminou com um deles sendo empurrado contra uma parede.
Parede cedeu após empurrão
Com o impacto, a parede cedeu, e o funcionário caiu no andar inferior da concessionária, de uma altura estimada em 10 metros.
A vítima foi encaminhada ao Hospital das Clínicas, onde chegou em estado gravíssimo, segundo informações da Polícia Militar. Até a publicação da notícia original, não havia atualização sobre o estado de saúde do trabalhador.
Colega foi preso em flagrante
O homem apontado como responsável pelo empurrão teve a prisão em flagrante registrada no 8º Distrito Policial de São Paulo.
O caso deverá ser apurado pela polícia para esclarecer as circunstâncias da briga e da queda.