A Rádio Melphis FM, de São José dos Campos, divulgou uma nota oficial de repúdio e esclarecimento nas redes sociais após a repercussão de um vídeo que mostra uma caminhonete da emissora realizando manobras perigosas na Estrada do Cajuru, na zona leste da cidade. As imagens foram registradas na manhã desta terça-feira (20), por um motociclista que trafegava pelo trecho.

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Na manifestação, a emissora condenou o comportamento registrado e pediu desculpas pelo episódio, ressaltando que a direção da rádio não tinha conhecimento prévio dos fatos e que não autorizou ou consentiu com a conduta apresentada nas imagens.