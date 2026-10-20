A Rádio Melphis FM, de São José dos Campos, divulgou uma nota oficial de repúdio e esclarecimento nas redes sociais após a repercussão de um vídeo que mostra uma caminhonete da emissora realizando manobras perigosas na Estrada do Cajuru, na zona leste da cidade. As imagens foram registradas na manhã desta terça-feira (20), por um motociclista que trafegava pelo trecho.
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Na manifestação, a emissora condenou o comportamento registrado e pediu desculpas pelo episódio, ressaltando que a direção da rádio não tinha conhecimento prévio dos fatos e que não autorizou ou consentiu com a conduta apresentada nas imagens.
"A Rádio Melphis FM vem a público manifestar seu veemente repúdio à prática de direção perigosa, uma conduta irresponsável que coloca em risco a segurança, a integridade física e a vida de todos", destacou o comunicado.
Vídeo mostra caminhonete fazendo zigue-zague e ultrapassagens perigosas
O caso aconteceu na Estrada do Cajuru, que dá acesso ao bairro Campo de São José, na região leste de São José dos Campos.
As imagens, gravadas por um motociclista e compartilhadas em grupos de motoboys, mostram uma caminhonete trafegando em zigue-zague, saindo da pista e realizando ultrapassagens em trecho com restrição para esse tipo de manobra.
A gravação passou a circular entre profissionais que utilizam diariamente a via, acompanhada de mensagens de alerta sobre o comportamento do condutor.
Segundo informações divulgadas pelo jornal OVALE, motociclistas que compartilharam o vídeo afirmaram que a caminhonete pertenceria à Rádio Melphis FM.
O motociclista responsável pela gravação também relatou ter entrado em contato com a emissora por meio do Instagram. Segundo ele, a rádio respondeu que o episódio seria apurado para identificar e responsabilizar os envolvidos.
Emissora pede desculpas e reforça compromisso com a segurança
Diante da repercussão, a direção da Melphis FM decidiu se manifestar publicamente.
Além de repudiar as manobras registradas, a rádio afirmou que comportamentos dessa natureza são incompatíveis com os princípios de ética, respeito e responsabilidade defendidos pela emissora.
"Reforçamos que atitudes dessa natureza são inaceitáveis e contrárias aos princípios de ética, respeito e responsabilidade que defendemos. Lamentamos profundamente o ocorrido", informou.
A empresa também esclareceu que não tinha conhecimento prévio da situação e reforçou que não tolera esse tipo de comportamento.
Em outro trecho do comunicado, a direção apresentou um pedido de desculpas à população.
"Pedimos sinceras desculpas a todos e reafirmamos nosso compromisso com a segurança, o respeito à vida e a responsabilidade perante a sociedade", declarou.
A emissora encerrou a manifestação afirmando que continuará pautando suas atividades pela seriedade, transparência e respeito à comunidade.
Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identidade do motorista ou eventual aplicação de penalidades relacionadas ao episódio.