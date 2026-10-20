Com o título da Copa Paulista, o São José já sabe que irá disputar a Série D do Campeonato Brasileiro no na que vem e terá um calendário maior em 2026. De acordo com a CBF (Confederação Brasileira de Futebol), os estaduais acontecem entre os dias 7 de janeiro e 7 de março.
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No entanto, ainda não se definiu uma data exata para o início da Série A-2 do Campeonato Paulista, que verá ocorrer também dentro deste período. O congresso técnico está previsto para acontecer no dia 28 de outubro.
Por sua vez, a Série D começa no dia 4 de abril e vai até o dia 12 de setembro. Se chegar às finais, a Águia do Vale terá ao menos cinco meses de disputa no torneio nacional.
Além disso, a competição ficará paralisada entre 19 de junho e 10 de julho por conta da Copa do Mundo Feminina, que acontecerá no Brasil. No segundo semestre, o São José também poderá disputar a Copa Paulista junto com a Série D, caso a SAF entenda ser interessante os dois torneios.
A Série D será regionalizada e terá 96 clubes no ano que vem, quando apenas os seis primeiros conquistarão o acesso para a Série C de 2028. Contudo, os 32 primeiros colocados da Série D ao menos garantirão a vaga neste campeonato em 2028.
Caso contrário, o São José, por exemplo, só iria para a Série D em 2028 se conseguisse novamente conquistar a Copa Paulista.c