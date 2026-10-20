Com o título da Copa Paulista, o São José já sabe que irá disputar a Série D do Campeonato Brasileiro no na que vem e terá um calendário maior em 2026. De acordo com a CBF (Confederação Brasileira de Futebol), os estaduais acontecem entre os dias 7 de janeiro e 7 de março.

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No entanto, ainda não se definiu uma data exata para o início da Série A-2 do Campeonato Paulista, que verá ocorrer também dentro deste período. O congresso técnico está previsto para acontecer no dia 28 de outubro.