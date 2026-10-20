A morte de Antenor Gastão Sibille Filho foi comunicada pela Prefeitura de Caçapava por meio de uma nota de pesar divulgada nas redes sociais. O falecimento provocou tristeza entre familiares, amigos e pessoas próximas.

Antenor pertencia a uma família com ligação à vida pública do município e era parente de Simone da Silva Sibille, atual secretária municipal de Cultura e Turismo de Caçapava.

Na publicação oficial, a administração municipal manifestou solidariedade aos familiares e amigos, destacando o momento de dor e despedida.