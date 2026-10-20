A morte de Antenor Gastão Sibille Filho foi comunicada pela Prefeitura de Caçapava por meio de uma nota de pesar divulgada nas redes sociais. O falecimento provocou tristeza entre familiares, amigos e pessoas próximas.
Antenor pertencia a uma família com ligação à vida pública do município e era parente de Simone da Silva Sibille, atual secretária municipal de Cultura e Turismo de Caçapava.
Na publicação oficial, a administração municipal manifestou solidariedade aos familiares e amigos, destacando o momento de dor e despedida.
"A Prefeitura de Caçapava manifesta profundo pesar pelo falecimento e se solidariza com familiares e amigos neste momento de dor. Expressamos nossas sinceras condolências, desejando força e conforto a todos", informou a nota.
Velório e sepultamento serão nesta quarta-feira (21)
De acordo com as informações divulgadas pela Prefeitura, o velório de Antenor Gastão Sibille Filho será realizado nesta quarta-feira (21), a partir das 7h, no Cemitério Parque das Hortênsias, localizado na Estrada Municipal Professora Olívia Alegri, km 3, nº 3000, em Caçapava Velha.
O sepultamento está marcado para as 14h, no mesmo local.
Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a idade de Antenor ou a causa de sua morte.