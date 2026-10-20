A morte de Willames Figueiredo da Silva, pai de Romeu, atleta do Taubaté Futsal, provocou tristeza entre familiares, amigos e integrantes da comunidade esportiva de Taubaté, no Vale do Paraíba.

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A notícia do falecimento foi divulgada pelo Taubaté Futsal, que publicou uma nota de pesar nas redes sociais nesta terça-feira (20), acompanhada de uma fotografia de Willames ao lado do filho.