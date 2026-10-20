A morte de Willames Figueiredo da Silva, pai de Romeu, atleta do Taubaté Futsal, provocou tristeza entre familiares, amigos e integrantes da comunidade esportiva de Taubaté, no Vale do Paraíba.
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A notícia do falecimento foi divulgada pelo Taubaté Futsal, que publicou uma nota de pesar nas redes sociais nesta terça-feira (20), acompanhada de uma fotografia de Willames ao lado do filho.
Na homenagem, o clube manifestou solidariedade ao atleta e destacou o momento difícil enfrentado pela família.
"Neste momento de imensa dor, nos solidarizamos com Romeu, seus familiares e amigos, desejando força e conforto para enfrentar essa perda irreparável", informou a equipe.
Mensagens de solidariedade nas redes sociais
A publicação também recebeu manifestações de carinho e apoio de pessoas que acompanham o Taubaté Futsal.
"Meus sentimentos, Deus conforte o coração de toda família", escreveu um dos seguidores.
Outra mensagem também desejou força aos familiares diante da perda.
Em sua homenagem, o clube ressaltou a importância das lembranças deixadas por Willames e desejou que elas possam trazer conforto às pessoas que conviveram com ele.
"Que as boas lembranças tragam consolo aos corações de todos que tiveram o privilégio de conviver com Willames", destacou o Taubaté Futsal.
Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a idade de Willames, as circunstâncias de sua morte ou os detalhes do velório e sepultamento.