O padre Patrício Alfredo Sánchez Molinari morreu neste sábado (17), após ser atingido por uma cruz durante a celebração de uma missa em Guayaquil, no Equador. Momentos antes do acidente, o religioso havia falado sobre a inevitabilidade da morte durante a homilia.

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A celebração ocorreu na Igreja do Perpétuo Socorro e foi transmitida ao vivo. Durante a reflexão após a leitura do Evangelho, Patrício abordou a morte e o tempo que as pessoas passam diante das telas. O sacerdote fazia parte da Congregação do Santíssimo Redentor (CSsR), que lamentou a morte do religioso.