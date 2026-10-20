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TRAGÉDIA

'Todos vamos morrer', diz padre antes de ser atingido por cruz

Por Da Redação | Guayaquil, Equador
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Padre morre após cruz cair em cima dele
Padre morre após cruz cair em cima dele

O padre Patrício Alfredo Sánchez Molinari morreu neste sábado (17), após ser atingido por uma cruz durante a celebração de uma missa em Guayaquil, no Equador. Momentos antes do acidente, o religioso havia falado sobre a inevitabilidade da morte durante a homilia.

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A celebração ocorreu na Igreja do Perpétuo Socorro e foi transmitida ao vivo. Durante a reflexão após a leitura do Evangelho, Patrício abordou a morte e o tempo que as pessoas passam diante das telas. O sacerdote fazia parte da Congregação do Santíssimo Redentor (CSsR), que lamentou a morte do religioso.

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