Feriado

Devido ao feriado prolongado do Dia de Finados, que é comemorado em 2 de novembro e esse ano cairá numa segunda-feira, a Câmara de São José dos Campos aprovou nessa terça-feira (20) alterações em duas sessões ordinárias.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Sessões

A sessão de 29 de outubro, uma quinta-feira, foi transferida para o dia 27, uma terça-feira. Assim, no dia 27 serão feitas duas sessões em sequência. Já a sessão do dia 3 de novembro, uma terça-feira, foi cancelada. Com isso, depois do dia 27, a sessão seguinte será feita apenas no dia 5 de novembro.