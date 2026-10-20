A Prefeitura de São José dos Campos realiza neste sábado (24), das 8h30 às 13h30, uma feira de adoção de cães no CCZ (Centro de Controle de Zoonoses), localizado na Rua George Williams, 581, no Parque Industrial. Ao todo, 55 animais estarão disponíveis, sendo 50 machos e cinco fêmeas.

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Entre os animais disponíveis está Splinter, nascido em 2023. Ele foi resgatado com um problema na coluna e precisa de cuidados especiais. Apesar da dificuldade para andar, o cão aguarda uma família que possa assumir os cuidados necessários.