A Prefeitura de São José dos Campos realiza neste sábado (24), das 8h30 às 13h30, uma feira de adoção de cães no CCZ (Centro de Controle de Zoonoses), localizado na Rua George Williams, 581, no Parque Industrial. Ao todo, 55 animais estarão disponíveis, sendo 50 machos e cinco fêmeas.
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Entre os animais disponíveis está Splinter, nascido em 2023. Ele foi resgatado com um problema na coluna e precisa de cuidados especiais. Apesar da dificuldade para andar, o cão aguarda uma família que possa assumir os cuidados necessários.
A feira também contará com o cartão Pet Sênior, iniciativa da Prefeitura voltada à adoção de animais idosos, com deficiência ou doenças preexistentes. O benefício prevê tratamento veterinário vitalício para os cães contemplados.
Para adotar, é necessário ter mais de 18 anos, apresentar documento original com foto e comprovante de residência em São José dos Campos. Também é preciso levar coleira e guia para conduzir o animal.
Feira terá vacinação e microchipagem gratuitas
Durante o evento, tutores também poderão levar cães e gatos para vacinação antirrábica e microchipagem, serviços oferecidos gratuitamente e sem necessidade de agendamento.
Para o atendimento, é necessário apresentar a carteira de vacinação do animal, que deve ter pelo menos quatro meses de idade, além dos documentos pessoais do tutor e do comprovante de residência.
O microchip contém um código único e inalterável, associado a informações de contato e características do animal. O dispositivo permite a identificação e auxilia na localização em casos de desaparecimento.
A vacinação antirrábica e a microchipagem também estão disponíveis no Hospital Veterinário Municipal, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h.