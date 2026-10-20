Um homem de 28 anos é suspeito de matar a companheira, de 31, gravar imagens do corpo e publicá-las no status do WhatsApp. O suspeito morreu após uma troca de tiros com a Polícia Militar, que foi acionada depois que as imagens começaram a circular.
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O crime ocorreu na segunda-feira (19), na zona rural de Funilândia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais. A vítima foi identificada como Gersica de Souza Vieira, e o suspeito, como João Paulo Magela Teixeira.
Suspeito teria divulgado imagens do corpo
Segundo o boletim de ocorrência, a polícia recebeu um chamado após um homem relatar ter recebido imagens de Gersica caída no chão, com ferimentos e sangramento na cabeça. Além de publicar o vídeo no status do WhatsApp, João Paulo teria enviado as imagens a outra pessoa.
Conforme o registro policial, os militares chegaram à propriedade e encontraram o suspeito saindo da casa onde estava o corpo da companheira. Ao perceber a presença da equipe, ele teria apontado uma arma longa contra os policiais e disparado.
Os militares revidaram. Ainda segundo a Polícia Militar, dois agentes tentaram se proteger durante o confronto, mas tiveram dificuldades diante dos disparos. O suspeito continuou atirando até ser atingido e cair no chão, ainda segurando a arma.
Mulher foi encontrada com sinais de violência
Após o confronto, os policiais entraram na residência e encontraram Gersica morta. De acordo com o boletim de ocorrência, ela estava com os tornozelos amarrados por uma corda, que mantinha parte do corpo suspensa. A vítima também apresentava ferimentos no rosto e outras marcas pelo corpo.
A mãe de Gersica, uma idosa com deficiência visual que dependia dos cuidados da filha, também estava na casa. Segundo o registro policial, ela dormia durante os acontecimentos e precisou ser acordada pelos militares.
A assistência social do município foi acionada para prestar apoio à idosa.
Suspeito tinha histórico de agressões
Ainda de acordo com a Polícia Militar, João Paulo já era acompanhado pela Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica e tinha histórico de agressões contra Gersica.
O caso deverá ser investigado para esclarecer as circunstâncias da morte da mulher e a sequência dos acontecimentos que culminaram na troca de tiros com os policiais.