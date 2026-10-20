Um homem de 28 anos é suspeito de matar a companheira, de 31, gravar imagens do corpo e publicá-las no status do WhatsApp. O suspeito morreu após uma troca de tiros com a Polícia Militar, que foi acionada depois que as imagens começaram a circular.

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O crime ocorreu na segunda-feira (19), na zona rural de Funilândia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais. A vítima foi identificada como Gersica de Souza Vieira, e o suspeito, como João Paulo Magela Teixeira.