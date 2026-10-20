O advogado Roberto Daldim dos Santos, de 61 anos, morreu após ser atropelado enquanto rezava o terço ao lado da esposa. O acidente ocorreu na manhã de sábado (17), e o motorista envolvido foi flagrado com álcool no organismo após deixar o local da ocorrência.
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O atropelamento aconteceu no bairro Água Verde, em Imbituva, na região central do Paraná. A mulher que acompanhava Roberto não foi atingida pelo veículo e não sofreu ferimentos.
Segundo a Polícia Militar, o motorista deixou o local após o acidente, mas retornou posteriormente. Submetido ao teste do bafômetro, ele apresentou resultado de 0,7 miligrama de álcool por litro de ar expelido. O homem foi preso em flagrante, mas acabou liberado pela Justiça sem pagamento de fiança e sem a imposição de medidas cautelares alternativas. A identidade dele não foi divulgada.
Casal caminhava em trecho sem calçadas
Familiares de Roberto relataram à RPC, afiliada da TV Globo no Paraná, que o casal caminhava pelo canto da rua porque o trecho tem diversos terrenos baldios e não conta com calçadas.
A Polícia Civil investiga o caso e aguarda os laudos periciais para esclarecer as circunstâncias do atropelamento.
Advogado tinha mais de dez anos de carreira
Natural de São Mateus do Sul, também no Paraná, Roberto acumulou mais de 20 anos de experiência como tabelião substituto antes de ingressar na advocacia. Ele atuava como advogado havia cerca de dez anos. Roberto deixa a esposa e dois filhos adultos.