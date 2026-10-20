O advogado Roberto Daldim dos Santos, de 61 anos, morreu após ser atropelado enquanto rezava o terço ao lado da esposa. O acidente ocorreu na manhã de sábado (17), e o motorista envolvido foi flagrado com álcool no organismo após deixar o local da ocorrência.

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O atropelamento aconteceu no bairro Água Verde, em Imbituva, na região central do Paraná. A mulher que acompanhava Roberto não foi atingida pelo veículo e não sofreu ferimentos.