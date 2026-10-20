Ione Bueno de Camargo Silva morreu nesta última quinta-feira (15), aos 65 anos, em Jacareí. O sepultamento aconteceu na última sexta, dia 16, no Cemitério Campo da Saudade, no bairro Avareí.
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Muito querida, Ione deixará também muitas saudades entre amigos e familiares. Nas redes sociais, foram muitas as manifestações de pesares.
Flavia Bruni foi uma das que lamentou bastante. "Muito triste essa notícia.. Pessoa maravilhosa, de um coração enorme, sempre muito carinhosa. Deus a receba, dê o descanso merecido e o amparo a família", disse.
Mary Siqueira De Siqueira também demonstrou tristeza e exaltou o caráter dela. "Ser humano em extinção, quando eu crescer quero ser como voce, linda e humana. Descanse querida, vá com Deus. Aos familiares minhas condolências", escreveu.