Ione Bueno de Camargo Silva morreu nesta última quinta-feira (15), aos 65 anos, em Jacareí. O sepultamento aconteceu na última sexta, dia 16, no Cemitério Campo da Saudade, no bairro Avareí.

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Muito querida, Ione deixará também muitas saudades entre amigos e familiares. Nas redes sociais, foram muitas as manifestações de pesares.