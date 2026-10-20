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SERVIÇO

Ana Cristina morre aos 43 anos; veja notas de falecimento em SJC

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 3 min
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Pixabay
Ana Cristina morre aos 43 anos; veja notas de falecimento em SJC
Ana Cristina morre aos 43 anos; veja notas de falecimento em SJC

LAIS HELENA QUEIROZ DE MELLO

Idade: 75 anos
Data de falecimento: 18/10/2026
Velório: Não informado
Sepultamento: Cemitério Municipal Padre Rodolfo Komorek, em São José dos Campos, em 21/10/2026, às 16h.

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LAIS HELENA QUEIROZ DE MELO PEREZ DA SILVA

Idade: 75 anos
Data de falecimento: 19/10/2026
Velório: Velório Municipal Centro
Sepultamento: Cemitério Municipal Padre Rodolfo Komorek, em São José dos Campos, em 21/10/2026, às 16h.

ANA CRISTINA COSTA

Idade: 43 anos
Data de falecimento: 20/10/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso, em São José dos Campos, em 21/10/2026, às 14h.

AMADEU MARTINS DE CASTRO

Idade: 83 anos
Data de falecimento: 20/10/2026
Velório: Velório Municipal Santana
Sepultamento: Cemitério Municipal Maria Peregrina, em Santana, São José dos Campos, em 21/10/2026, às 11h.

ANTONIA DAMASIO LEAL

Idade: 86 anos
Data de falecimento: 20/10/2026
Velório: Horto São Dimas
Sepultamento: Cemitério Horto São Dimas, em São José dos Campos, em 21/10/2026, às 11h.

PAULO HENRIQUE ALVES DA SILVA

Idade: 49 anos
Data de falecimento: 20/10/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso, em São José dos Campos, em 21/10/2026, às 10h.

WAGNER OLIMPIO

Idade: 55 anos
Data de falecimento: 20/10/2026
Velório: Urbam, sala 6, de 20/10/2026, às 21h, até 21/10/2026, às 9h30
Sepultamento: Cemitério Municipal Padre Rodolfo Komorek, em São José dos Campos, em 21/10/2026, às 9h30.

MARIA APARECIDA DA SILVA

Idade: 80 anos
Data de falecimento: 20/10/2026
Velório: Urbam, sala 5, de 20/10/2026, às 17h, até 21/10/2026, às 8h
Sepultamento: Cemitério Municipal de Eugênio de Melo, em São José dos Campos, em 21/10/2026, às 8h.

MARCOS ROBERTO PEREIRA DE BARROS

Idade: 45 anos
Data de falecimento: 20/10/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso, em São José dos Campos, em 20/10/2026, às 16h30.

SEBASTIÃO DE SOUZA

Idade: 88 anos
Data de falecimento: 19/10/2026
Velório: Urbam, sala 4, em 20/10/2026, das 10h às 16h
Sepultamento: Cemitério Memorial Bom Retiro, em São José dos Campos, em 20/10/2026, às 16h.

LAERTE ALVES CARDOZO

Idade: 88 anos
Data de falecimento: 20/10/2026
Velório: Urbam, sala 2, em 20/10/2026, das 11h às 15h30
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso, em São José dos Campos, em 20/10/2026, às 15h30.

MARIA FERREIRA SOUZA

Idade: 95 anos
Data de falecimento: 19/10/2026
Velório: Urbam, sala 3, em 20/10/2026, das 7h às 15h
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso, em São José dos Campos, em 20/10/2026, às 15h.

ERICK DE JESUS RIBEIRO DA SILVA

Idade: 28 anos
Data de falecimento: 19/10/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso, em São José dos Campos, em 20/10/2026, às 14h.

NATIMORTO (SAMUEL HENRIQUE BARBOSA BONGIOVANNI)

Idade: 0 anos
Data de falecimento: 19/10/2026
Velório: Velório Municipal Santana
Sepultamento: Cemitério Municipal Maria Peregrina, em Santana, São José dos Campos, em 20/10/2026, às 13h.

WALLACE CESAR DA CONCEIÇÃO CERQUEIRA

Idade: 41 anos
Data de falecimento: 19/10/2026
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: Cemitério Parque das Flores, em São José dos Campos, em 20/10/2026, às 11h.

FRANCISCO DAS CHAGAS FIDELIS

Idade: 57 anos
Data de falecimento: 19/10/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso, em São José dos Campos, em 20/10/2026, às 11h.

HILDA MARIA DE SOUSA FARIA

Idade: 64 anos
Data de falecimento: 19/10/2026
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: Cemitério Parque das Flores, em São José dos Campos, em 20/10/2026, às 10h30.

MARIA DA GLORIA RIBEIRO DOS SANTOS

Idade: 72 anos
Data de falecimento: 19/10/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso, em São José dos Campos, em 20/10/2026, às 10h30.

MARILIA GOULART DO AMARAL SALGUEIRO LIMA

Idade: 70 anos
Data de falecimento: 19/10/2026
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: Crematório Parque das Flores, em São José dos Campos, em 20/10/2026, às 10h.

MARTA MARIA DE LIMA

Idade: 82 anos
Data de falecimento: 19/10/2026
Velório: Urbam, sala 2, de 19/10/2026, às 17h, até 20/10/2026, às 9h
Sepultamento: Cemitério Memorial do Vale, em Jacareí, em 20/10/2026, às 9h.

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