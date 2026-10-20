LAIS HELENA QUEIROZ DE MELLO

Idade: 75 anos

Data de falecimento: 18/10/2026

Velório: Não informado

Sepultamento: Cemitério Municipal Padre Rodolfo Komorek, em São José dos Campos, em 21/10/2026, às 16h.

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