LAIS HELENA QUEIROZ DE MELLO
Idade: 75 anos
Data de falecimento: 18/10/2026
Velório: Não informado
Sepultamento: Cemitério Municipal Padre Rodolfo Komorek, em São José dos Campos, em 21/10/2026, às 16h.
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LAIS HELENA QUEIROZ DE MELO PEREZ DA SILVA
Idade: 75 anos
Data de falecimento: 19/10/2026
Velório: Velório Municipal Centro
Sepultamento: Cemitério Municipal Padre Rodolfo Komorek, em São José dos Campos, em 21/10/2026, às 16h.
ANA CRISTINA COSTA
Idade: 43 anos
Data de falecimento: 20/10/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso, em São José dos Campos, em 21/10/2026, às 14h.
AMADEU MARTINS DE CASTRO
Idade: 83 anos
Data de falecimento: 20/10/2026
Velório: Velório Municipal Santana
Sepultamento: Cemitério Municipal Maria Peregrina, em Santana, São José dos Campos, em 21/10/2026, às 11h.
ANTONIA DAMASIO LEAL
Idade: 86 anos
Data de falecimento: 20/10/2026
Velório: Horto São Dimas
Sepultamento: Cemitério Horto São Dimas, em São José dos Campos, em 21/10/2026, às 11h.
PAULO HENRIQUE ALVES DA SILVA
Idade: 49 anos
Data de falecimento: 20/10/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso, em São José dos Campos, em 21/10/2026, às 10h.
WAGNER OLIMPIO
Idade: 55 anos
Data de falecimento: 20/10/2026
Velório: Urbam, sala 6, de 20/10/2026, às 21h, até 21/10/2026, às 9h30
Sepultamento: Cemitério Municipal Padre Rodolfo Komorek, em São José dos Campos, em 21/10/2026, às 9h30.
MARIA APARECIDA DA SILVA
Idade: 80 anos
Data de falecimento: 20/10/2026
Velório: Urbam, sala 5, de 20/10/2026, às 17h, até 21/10/2026, às 8h
Sepultamento: Cemitério Municipal de Eugênio de Melo, em São José dos Campos, em 21/10/2026, às 8h.
MARCOS ROBERTO PEREIRA DE BARROS
Idade: 45 anos
Data de falecimento: 20/10/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso, em São José dos Campos, em 20/10/2026, às 16h30.
SEBASTIÃO DE SOUZA
Idade: 88 anos
Data de falecimento: 19/10/2026
Velório: Urbam, sala 4, em 20/10/2026, das 10h às 16h
Sepultamento: Cemitério Memorial Bom Retiro, em São José dos Campos, em 20/10/2026, às 16h.
LAERTE ALVES CARDOZO
Idade: 88 anos
Data de falecimento: 20/10/2026
Velório: Urbam, sala 2, em 20/10/2026, das 11h às 15h30
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso, em São José dos Campos, em 20/10/2026, às 15h30.
MARIA FERREIRA SOUZA
Idade: 95 anos
Data de falecimento: 19/10/2026
Velório: Urbam, sala 3, em 20/10/2026, das 7h às 15h
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso, em São José dos Campos, em 20/10/2026, às 15h.
ERICK DE JESUS RIBEIRO DA SILVA
Idade: 28 anos
Data de falecimento: 19/10/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso, em São José dos Campos, em 20/10/2026, às 14h.
NATIMORTO (SAMUEL HENRIQUE BARBOSA BONGIOVANNI)
Idade: 0 anos
Data de falecimento: 19/10/2026
Velório: Velório Municipal Santana
Sepultamento: Cemitério Municipal Maria Peregrina, em Santana, São José dos Campos, em 20/10/2026, às 13h.
WALLACE CESAR DA CONCEIÇÃO CERQUEIRA
Idade: 41 anos
Data de falecimento: 19/10/2026
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: Cemitério Parque das Flores, em São José dos Campos, em 20/10/2026, às 11h.
FRANCISCO DAS CHAGAS FIDELIS
Idade: 57 anos
Data de falecimento: 19/10/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso, em São José dos Campos, em 20/10/2026, às 11h.
HILDA MARIA DE SOUSA FARIA
Idade: 64 anos
Data de falecimento: 19/10/2026
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: Cemitério Parque das Flores, em São José dos Campos, em 20/10/2026, às 10h30.
MARIA DA GLORIA RIBEIRO DOS SANTOS
Idade: 72 anos
Data de falecimento: 19/10/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso, em São José dos Campos, em 20/10/2026, às 10h30.
MARILIA GOULART DO AMARAL SALGUEIRO LIMA
Idade: 70 anos
Data de falecimento: 19/10/2026
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: Crematório Parque das Flores, em São José dos Campos, em 20/10/2026, às 10h.
MARTA MARIA DE LIMA
Idade: 82 anos
Data de falecimento: 19/10/2026
Velório: Urbam, sala 2, de 19/10/2026, às 17h, até 20/10/2026, às 9h
Sepultamento: Cemitério Memorial do Vale, em Jacareí, em 20/10/2026, às 9h.