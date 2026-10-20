Um roubo a uma adega no bairro de Maresias, em São Sebastião, no Litoral Norte, terminou com um homem preso em flagrante na madrugada desta terça-feira (20).

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Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Civil, dois suspeitos renderam as vítimas com um simulacro de arma de fogo, restringiram a liberdade delas e exigiram transferências bancárias via Pix.