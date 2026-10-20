Um roubo a uma adega no bairro de Maresias, em São Sebastião, no Litoral Norte, terminou com um homem preso em flagrante na madrugada desta terça-feira (20).
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Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Civil, dois suspeitos renderam as vítimas com um simulacro de arma de fogo, restringiram a liberdade delas e exigiram transferências bancárias via Pix.
De acordo com o registro policial, os criminosos abordaram as vítimas nas proximidades do estabelecimento e as obrigaram a entrar em um cômodo de uma residência. No local, elas foram ameaçadas e tiveram as mãos e as pernas amarradas. Os suspeitos também exigiram as senhas dos celulares para realizar transferências bancárias.
Durante a ação, os criminosos levaram celulares, dinheiro, cartões bancários e outros pertences. Uma Fiat Toro prata, pertencente a uma das vítimas, também foi roubada e utilizada na fuga.
Perseguição policial
Após receber informações sobre o crime, policiais militares localizaram um veículo com as mesmas características na avenida Walkir Vergani. A equipe deu ordem de parada, mas os ocupantes desobedeceram e fugiram.
O acompanhamento policial continuou até a rua Tijucas, no bairro de Camburi, onde o veículo apresentou uma avaria no pneu dianteiro. Os dois suspeitos abandonaram a caminhonete e fugiram a pé, em direções diferentes.
Um deles entrou em uma área de vegetação e não foi localizado. O outro foi encontrado escondido na parte superior de um sobrado nas proximidades, após informações fornecidas por moradores.
Segundo o boletim, o homem detido admitiu participação no roubo. Ele foi conduzido à delegacia, onde a Polícia Civil formalizou a prisão em flagrante.
Drogas e objetos apreendidos
Na vistoria da Fiat Toro, os policiais encontraram aproximadamente 231 gramas de uma substância com características de maconha, um simulacro de arma de fogo, embalagens utilizadas para acondicionar drogas, um rádio transmissor, uma máscara preta, um relógio inteligente e R$ 292 em dinheiro.
Também foram apreendidos quatro celulares e cinco cartões bancários. Parte dos objetos foi identificada como pertencente às vítimas, e alguns itens foram devolvidos a elas.
A Polícia Civil enquadrou o caso, em tese, como roubo com agravantes, extorsão, tráfico de drogas e desobediência. A origem do dinheiro apreendido e a procedência da substância encontrada ainda dependem de apuração e exames periciais.
Polícia pede prisão preventiva
A delegada responsável pelo caso determinou a prisão em flagrante do suspeito e representou pela conversão da medida em prisão preventiva. A decisão caberia à Justiça.
O segundo envolvido não havia sido localizado até o encerramento das diligências descritas no boletim. A Polícia Civil também registrou a apreensão de um documento em nome de outra pessoa, que poderá ajudar na investigação, mas ressaltou que isso, isoladamente, não comprova participação no crime.
O caso será investigado pelo 2º Distrito Policial de São Sebastião.