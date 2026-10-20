A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 1.051 ampolas de anabolizantes durante uma fiscalização na manhã desta terça-feira (20), na BR-153, próximo a José Bonifácio, no interior de São Paulo. Um homem de 26 anos foi preso em flagrante por importação ilegal de medicamentos.
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A abordagem ocorreu por volta das 10h, quando os policiais fiscalizavam a rodovia e avistaram um Chevrolet Astra preto trafegando no sentido norte. Durante a inspeção do veículo, a equipe encontrou mochilas no banco traseiro com medicamentos para emagrecimento e ampolas de anabolizantes.
Questionado pelos agentes, o motorista afirmou que vinha do Paraguai, onde teria comprado produtos para sua loja de eletrônicos. Ele também disse que receberia R$ 400 para transportar os medicamentos até São José do Rio Preto, no interior paulista.
A ocorrência foi encaminhada à Delegacia da Polícia Federal em São José do Rio Preto. O homem foi autuado em flagrante por importação ilegal de medicamentos sem registro na vigilância sanitária.
Medicamentos
De janeiro até outubro de 2026, a PRF apreendeu 3.652 unidades de medicamentos provenientes do Paraguai em fiscalizações realizadas na BR-153, no trecho sob responsabilidade da Delegacia de São José do Rio Preto.
A maior apreensão registrada neste ano ocorreu em 22 de fevereiro, quando os policiais encontraram 1.151 ampolas de esteroides anabolizantes e medicamentos para emagrecimento, incluindo tirzepatida e retatrutida.
A nova ocorrência reforça a atuação da PRF no combate ao transporte irregular de medicamentos nas rodovias do interior de São Paulo.