A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 1.051 ampolas de anabolizantes durante uma fiscalização na manhã desta terça-feira (20), na BR-153, próximo a José Bonifácio, no interior de São Paulo. Um homem de 26 anos foi preso em flagrante por importação ilegal de medicamentos.

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A abordagem ocorreu por volta das 10h, quando os policiais fiscalizavam a rodovia e avistaram um Chevrolet Astra preto trafegando no sentido norte. Durante a inspeção do veículo, a equipe encontrou mochilas no banco traseiro com medicamentos para emagrecimento e ampolas de anabolizantes.