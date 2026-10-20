Uma caminhonete foi flagrada realizando manobras perigosas na manhã desta terça-feira (20), na Estrada do Cajuru, acesso ao bairro Campo de São José, na região leste de São José dos Campos. O flagrante foi registrado por um motociclista e passou a circular em grupos de motoboys da cidade.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
As imagens mostram o veículo fazendo zigue-zague pela via, saindo da pista e realizando ultrapassagens em local proibido, colocando em risco outros motoristas e motociclistas que trafegavam pelo trecho.
O vídeo foi encaminhado a OVALE. Nas mensagens que acompanham a gravação, motoboys afirmam que a caminhonete pertence à rádio Melphis FM de São José dos Campos.
Na mensagem compartilhada com o vídeo, um motociclista alerta outros profissionais sobre o comportamento do motorista e pede cautela a quem circula pela região leste da cidade.
O motoboy que filmou a cena disse que enviou mensagem pelo Instagram da rádio, que respondeu afirmando que o caso seria apurado para responsabilizar os envolvidos.
Procurada por OVALE, a emissora ainda não se pronunciou sobre o caso. O espaço segue aberto para manifestação. Segundo um ex-funcionário, a rádio encerrou suas atividades nessa segunda-feira (19).