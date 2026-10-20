Uma caminhonete foi flagrada realizando manobras perigosas na manhã desta terça-feira (20), na Estrada do Cajuru, acesso ao bairro Campo de São José, na região leste de São José dos Campos. O flagrante foi registrado por um motociclista e passou a circular em grupos de motoboys da cidade.

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As imagens mostram o veículo fazendo zigue-zague pela via, saindo da pista e realizando ultrapassagens em local proibido, colocando em risco outros motoristas e motociclistas que trafegavam pelo trecho.