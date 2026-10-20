As mortes em acidentes de trânsito dispararam em setembro de 2026 na RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte). Foram 47 vítimas no mês, contra 32 em setembro do ano passado, um aumento de 46,9%.
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O resultado faz de setembro o mês mais mortal de 2026 na região e representa o maior número de mortes em um único mês desde junho de 2019, quando foram registrados 51 óbitos.
Os dados são do Infosiga, sistema do governo estadual que monitora a letalidade no trânsito. O levantamento aponta uma escalada preocupante das mortes em setembro, interrompendo a sequência de resultados mensais inferiores ao registrado no último mês.
Apesar do salto em setembro, o acumulado de janeiro a setembro apresenta estabilidade na comparação entre os dois anos. A RMVale contabilizou 298 mortes em acidentes de trânsito nos nove primeiros meses de 2026, ante 299 no mesmo período de 2025. A redução é de apenas 0,3%.
O volume de mortes nos dois anos também chama a atenção na série histórica. O resultado de 2026 é o mais alto para o período de janeiro a setembro desde 2016, quando foram registradas 303 mortes. Já o acumulado de 2025 foi o maior para os nove primeiros meses desde 2015, ano em que houve 300 óbitos.
Motos lideram as mortes no trânsito
As motocicletas concentram a maior parcela das mortes registradas na RMVale em 2026. Entre janeiro e setembro, 154 motociclistas morreram em acidentes de trânsito, o equivalente a 51,7% do total de 298 vítimas. Mais da metade das mortes no período, portanto, envolveu pessoas que utilizavam esse tipo de veículo.
Os pedestres aparecem na sequência, com 48 mortes, que representam 16,1% do total. Os ocupantes de carros somam 47 vítimas, ou 15,8%, enquanto os ciclistas respondem por 27 mortes, o equivalente a 9,1%.
Os números reforçam o peso dos acidentes envolvendo motocicletas no cenário da segurança viária regional. Somados, motociclistas, pedestres, ocupantes de carros e ciclistas representam a maior parte das vítimas contabilizadas pelo Infosiga nos nove primeiros meses do ano.
O resultado de setembro coloca o trânsito da RMVale em alerta e reforça a importância de medidas de prevenção, fiscalização e conscientização para reduzir a quantidade de mortes nas ruas e rodovias do Vale do Paraíba e do Litoral Norte.