As mortes em acidentes de trânsito dispararam em setembro de 2026 na RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte). Foram 47 vítimas no mês, contra 32 em setembro do ano passado, um aumento de 46,9%.

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O resultado faz de setembro o mês mais mortal de 2026 na região e representa o maior número de mortes em um único mês desde junho de 2019, quando foram registrados 51 óbitos.