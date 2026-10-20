O mercado imobiliário do Vale do Paraíba registrou forte recuperação em setembro, com aumento de 78,24% nas vendas de imóveis residenciais usados e de 76,69% nas locações, na comparação com agosto. Os dados são de pesquisa do CreciSP (Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo), que acompanha as negociações realizadas em 18 cidades da região.

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O levantamento mostra uma retomada expressiva após dois meses consecutivos de queda nos dois segmentos. Em agosto, as vendas haviam recuado 9,24%, enquanto as locações apresentaram redução de 7,97%.