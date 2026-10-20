O Vale do Paraíba e o Litoral Norte entram em nível de atenção para os efeitos do El Niño nesta quinta-feira (22), segundo mapa divulgado pela Defesa Civil do Estado de São Paulo.
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A classificação amarela indica atenção para riscos associados às condições climáticas. O alerta faz parte da Operação São Paulo Sempre Alerta – El Niño 2026/2027, criada para reforçar a prevenção e a resposta a eventos extremos.
A iniciativa amplia a antiga Operação Chuvas e prevê monitoramento permanente das condições meteorológicas, inicialmente até o fim de 2027. Além dos temporais, o plano inclui medidas para enfrentar ondas de calor, estiagens e incêndios florestais, com integração entre órgãos estaduais e prefeituras.
A operação foi anunciada em outubro e prevê a capacitação de pelo menos 3,5 mil agentes municipais até dezembro. A proposta é preparar as equipes para antecipar riscos, orientar moradores e atuar com mais rapidez em situações de emergência, como enchentes, alagamentos e deslizamentos de terra.
A Defesa Civil programou 14 treinamentos presenciais em diferentes regiões paulistas, com atividades teóricas e práticas. As primeiras capacitações ocorreram em 6 de outubro, nas regiões de Ribeirão Preto, Franca e Barretos. Na ocasião, também foram anunciados R$ 4,7 milhões em investimentos para reforçar a estrutura das equipes locais.
No Vale do Paraíba, a capacitação está prevista para os dias 24 e 25 de novembro, em São José dos Campos. O cronograma inclui ainda treinamentos em outras regiões do estado, com participação de representantes das Defesas Civis dos 645 municípios paulistas.
Oficinas em SP
As oficinas abordam temas como atendimento a vítimas, alagamentos, gestão de abrigos, elaboração de planos de contingência e organização de operações de emergência. Os agentes também recebem orientações sobre os prognósticos climáticos relacionados ao El Niño e as medidas necessárias para reduzir os impactos de eventos extremos.
Outro ponto da iniciativa é a distribuição de Kits Verão aos municípios. Os materiais incluem botas, capas de chuva, capacetes, coletes, luvas, lonas, fitas de isolamento e pluviômetros, entre outros itens usados pelas equipes durante ocorrências.
O planejamento estadual também conta com a participação do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas) e do Corpo de Bombeiros. As contribuições dos municípios devem ajudar a identificar necessidades específicas de cada território e orientar as ações de prevenção.
Desde 2023, a Defesa Civil estadual capacitou 19 mil servidores municipais em 191 treinamentos presenciais e on-line voltados à prevenção de riscos relacionados à estiagem e às chuvas intensas.