O Vale do Paraíba e o Litoral Norte entram em nível de atenção para os efeitos do El Niño nesta quinta-feira (22), segundo mapa divulgado pela Defesa Civil do Estado de São Paulo.

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A classificação amarela indica atenção para riscos associados às condições climáticas. O alerta faz parte da Operação São Paulo Sempre Alerta – El Niño 2026/2027, criada para reforçar a prevenção e a resposta a eventos extremos.