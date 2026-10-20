A PRF (Polícia Rodoviária Federal) recuperou uma carga de cigarros roubada e prendeu um suspeito na manhã desta terça-feira (20), após uma perseguição na rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Jacareí.
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Durante a fuga, os criminosos atropelaram um caminhoneiro dentro de um posto de combustíveis. O segundo suspeito conseguiu escapar e é procurado pelas forças de segurança.
A ocorrência começou quando um comerciante procurou uma base da PRF em São José dos Campos para denunciar um assalto. Ele informou as características do veículo utilitário utilizado pelos criminosos, permitindo que os policiais emitissem um alerta às equipes que atuavam na região.
O veículo foi localizado na praça de pedágio de Jacareí, mas o motorista desobedeceu à ordem de parada e iniciou a fuga pela rodovia. Durante o trajeto, ele entrou no pátio de um posto de combustíveis e atropelou um caminhoneiro que estava no local.
Na sequência, o utilitário foi interceptado. Os dois ocupantes abandonaram o veículo e correram em direções opostas. O motorista foi alcançado e preso pelos policiais, enquanto o segundo suspeito fugiu para uma área de matagal nas proximidades.
A busca pelo fugitivo mobilizou equipes da Polícia Militar e o helicóptero Águia, que auxiliam nas buscas pela região.
Toda a carga de cigarros roubada foi recuperada intacta no interior do veículo. Os policiais também apreenderam dinheiro, celulares e ferramentas que seriam utilizadas na prática criminosa, entre elas um pé de cabra e máscaras.
O suspeito preso, o veículo e os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil em São José dos Campos, onde foi registrado o flagrante. Não há informações sobre o estado de saúde do caminhoneiro atropelado.