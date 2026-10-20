A PRF (Polícia Rodoviária Federal) recuperou uma carga de cigarros roubada e prendeu um suspeito na manhã desta terça-feira (20), após uma perseguição na rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Jacareí.

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Durante a fuga, os criminosos atropelaram um caminhoneiro dentro de um posto de combustíveis. O segundo suspeito conseguiu escapar e é procurado pelas forças de segurança.