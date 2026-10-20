Um homem foi encontrado morto na segunda-feira (19), na região de Maranduba, em Ubatuba, no Litoral Norte. O caso foi atendido por policiais militares na rodovia Dr. Manoel Hipólito do Rego.
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Segundo a Polícia Militar, a equipe do 20º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foi acionada pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para atender à ocorrência de encontro de cadáver.
Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o homem caído no chão, sem sinais aparentes de violência. Após avaliação médica, foi constatado que a morte ocorreu por causas naturais.
Na sequência, o corpo foi removido por uma funerária local. A ocorrência foi registrada em 19 de outubro de 2026.