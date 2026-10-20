Um homem foi encontrado morto na segunda-feira (19), na região de Maranduba, em Ubatuba, no Litoral Norte. O caso foi atendido por policiais militares na rodovia Dr. Manoel Hipólito do Rego.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo a Polícia Militar, a equipe do 20º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foi acionada pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para atender à ocorrência de encontro de cadáver.