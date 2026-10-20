A Justiça converteu em prisão preventiva a prisão em flagrante do homem de 34 anos indiciado por matar o policial penal Marcos Antonio Martins Fernandes, 57 anos, em Taubaté.

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Segundo o TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo), a audiência de custódia foi realizada nesta terça-feira (20). O crime ocorreu na manhã de segunda-feira (19), em uma residência no Jardim Jaraguá, bairro de Taubaté.