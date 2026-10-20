A deputada federal Marina Silva (Rede), ex-ministra do Meio Ambiente e candidata derrotada ao Senado por São Paulo, avalia que o avanço da extrema direita representa uma ameaça à democracia e à convivência social.

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Em entrevista a OVALE, ela criticou o comportamento de Flávio Bolsonaro (PL) no debate com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Band, classificando sua postura como agressiva e inadequada para quem pretende governar o país.