A Rodovia dos Tamoios passa por bloqueios temporários nesta terça-feira (20) para a realização de obras de manutenção no pavimento. As intervenções ocorrem em trechos dos municípios de Caraguatatuba e Jambeiro, exigindo atenção dos motoristas para as rotas alternativas de retorno.

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Em Caraguatatuba, o bloqueio ocorre no km 82, no trecho urbano situado no bairro Rio do Ouro, próximo à concessionária Veibras. Os serviços de reparo são executados até as 19h. No período, os motoristas que chegam à cidade pela Serra Antiga e pretendem retornar aos bairros devem utilizar o retorno próximo à rodoviária. Já quem segue no sentido da Serra Antiga e precisa retornar ao centro de Caraguatatuba deve fazer a manobra perto da concessionária Hyundai.