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MANUTENÇÃO

Tamoios tem bloqueios em dois trechos nesta terça-feira

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Tamoios
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

A Rodovia dos Tamoios passa por bloqueios temporários nesta terça-feira (20) para a realização de obras de manutenção no pavimento. As intervenções ocorrem em trechos dos municípios de Caraguatatuba e Jambeiro, exigindo atenção dos motoristas para as rotas alternativas de retorno.

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Em Caraguatatuba, o bloqueio ocorre no km 82, no trecho urbano situado no bairro Rio do Ouro, próximo à concessionária Veibras. Os serviços de reparo são executados até as 19h. No período, os motoristas que chegam à cidade pela Serra Antiga e pretendem retornar aos bairros devem utilizar o retorno próximo à rodoviária. Já quem segue no sentido da Serra Antiga e precisa retornar ao centro de Caraguatatuba deve fazer a manobra perto da concessionária Hyundai.

Em Jambeiro, os trabalhos de recuperação do pavimento ocorrem no km 23, também até as 19h, período em que o dispositivo de retorno do trecho permanecerá totalmente interditado. Os condutores que trafegam na pista sentido litoral e necessitarem retornar para São José dos Campos deverão seguir até o retorno do km 29. Por sua vez, quem trafega no sentido São José dos Campos e deseja voltar rumo ao litoral deverá realizar o retorno no km 22, próximo à base da Polícia Militar Rodoviária.

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