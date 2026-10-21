O São José Basketball visita o Bauru na noite desta quarta-feira (21), no ginásio Panela de Pressão, em Bauru, a partir das 19h30, pela segunda rodada da edição 2026/2027 do NBB (Novo Basquete Brasil).
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A equipe da região, comandada pelo técnico Cris Ahmed, começou com uma derrota de larga contagem para o Franca, atual campeão, também fora de casa. Na noite de segunda-feira (19), perdeu por 90 a 59 no ginásio Pedrocão.
Os joseenses até começaram bem a partida, abriram até oito pontos de frente, mas não conseguiram manter o ritmo. Agora, a equipe de São José dos Campos busca a recuperação imediata.
No entanto, o jogo de logo mais promete ser também dos mais complicados. Afinal de contas o Bauru venceu o Flamengo, um dos favoritos ao título, por 82 a 81, fora de casa, na manhã do último domingo.
Por outro lado, o São José teve como positiva a estreia do pivô Murilo. Em seu primeiro jogo com a camisa do time da região, o atleta de 24 anos marcou 13 pontos e ainda pegou cinco rebotes na partida. Na oportunidade, o norte-americano Thompson, com 15 pontos, foi o principal pontuador do time da região.
O NBB 2026/2027 é formado por 18 equipes, onde os 16 melhores colocados se classificam direto para os playoffs, enquanto o último colocado da primeira fase é rebaixado para a Liga Ouro da temporada seguinte.