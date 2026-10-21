O São José Basketball visita o Bauru na noite desta quarta-feira (21), no ginásio Panela de Pressão, em Bauru, a partir das 19h30, pela segunda rodada da edição 2026/2027 do NBB (Novo Basquete Brasil).

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A equipe da região, comandada pelo técnico Cris Ahmed, começou com uma derrota de larga contagem para o Franca, atual campeão, também fora de casa. Na noite de segunda-feira (19), perdeu por 90 a 59 no ginásio Pedrocão.