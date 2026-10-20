Um homem de 29 anos foi preso em ação da Patrulha Maria da Penha após ignorar medida protetiva e invadir o quintal da residência da ex-companheira, armado com uma faca, em São José dos Campos.
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A ocorrência foi registrada no domingo (18), no bairro Jardim Primavera, após acionamento da Central 153 pelos vizinhos da vítima.
A GCM (Guarda Civil Municipal), em pronta resposta, desarmou o suspeito, garantindo a segurança da mulher.
Ele foi encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher, onde permaneceu à disposição da Justiça.