Um homem de 29 anos foi preso em ação da Patrulha Maria da Penha após ignorar medida protetiva e invadir o quintal da residência da ex-companheira, armado com uma faca, em São José dos Campos.

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A ocorrência foi registrada no domingo (18), no bairro Jardim Primavera, após acionamento da Central 153 pelos vizinhos da vítima.