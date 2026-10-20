Pouco depois de erguer a taça e comemorar a conquista da Copa Paulista 2026 no final de semana, o São José já deu os primeiros passos na montagem do elenco para a temporada de 2027. O clube oficializou no final da manhã desta terça-feira (20) a saída de cinco atletas que fizeram parte da campanha vitoriosa: os jogadores Guilherme Zuconelli, Guilherme Matheus, Tchê Tchê, João Guilherme e Guilherme Santos. Alguns deles, estavam emprestados e voltaram aos clubes de origem.

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A movimentação marca o início do processo de reformulação do plantel da Águia do Vale, que terá como principal desafio no próximo ano a disputa do Campeonato Paulista da Série A-2, além de garantir calendário nacional, com a vaga na Série D do Campeonato Brasileiro.