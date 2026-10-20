Pouco depois de erguer a taça e comemorar a conquista da Copa Paulista 2026 no final de semana, o São José já deu os primeiros passos na montagem do elenco para a temporada de 2027. O clube oficializou no final da manhã desta terça-feira (20) a saída de cinco atletas que fizeram parte da campanha vitoriosa: os jogadores Guilherme Zuconelli, Guilherme Matheus, Tchê Tchê, João Guilherme e Guilherme Santos.
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A movimentação marca o início do processo de reformulação do plantel da Águia do Vale, que terá como principal desafio no próximo ano a disputa do Campeonato Paulista da Série A-2, além de garantir calendário nacional, com a vaga na Série D do Campeonato Brasileiro.
Em nota oficial divulgada à imprensa e aos torcedores, a diretoria da Águia manifestou gratidão ao quinteto pelo empenho demonstrado ao longo do torneio regional: "O São José Esporte Clube se despede, com orgulho e gratidão, dos campeões da Copa Paulista 2026 Guilherme Zuconelli, Guilherme Matheus, Tchê Tchê, João Guilherme e Guilherme Santos. Durante o período em que defenderam a #ÁguiaDoVale, não faltaram profissionalismo, dedicação e comprometimento com as cores do clube. O clube agradece a cada um pela contribuição na conquista deste título histórico e deseja muito sucesso na sequência de suas carreiras!"
Planejamento para 2027
Com o término do calendário de jogos em 2026, a diretoria executiva e a comissão técnica do São José trabalham na readequação do orçamento e na busca por novos reforços no mercado.
A expectativa é que nas próximas semanas sejam anunciadas novas renovações de contratos com a espinha dorsal do time campeão, além das primeiras contratações visando a preparação para a Série A-2 de 2027.