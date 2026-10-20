Dois homens e uma mulher foram presos em São Luiz do Paraitinga no âmbito da Operação Cruzeiro, contra o tráfico de drogas. As prisões ocorreram na última sexta-feira (16), em ação conjunta das polícias Civil e Militar.

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Na ocasião, foram cumpridos cinco mandados de busca domiciliar e três mandados de prisão temporária. O trio, alvo da operação, é investigado por suspeita de envolvimento com tráfico de drogas no município. Os suspeitos foram capturados e permaneceram à disposição da Justiça.