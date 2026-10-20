Um homem foi preso em flagrante após descumprir medida protetiva e invadir a residência da ex-companheira, que acionou a polícia por meio do botão do pânico em Pindamonhangaba.

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A ocorrência foi registrada na rua Francisco Jacinto da Silva, no bairro Vila São Benedito, na última sexta-feira (16). Policiais militares do 5º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) ouviram relatos da vítima no local, afirmando que o suspeito havia entrado na residência sem autorização e, após uma discussão, se recusava a sair.